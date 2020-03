Aus dem Irak sind die ersten Bundeswehrsoldaten nach Deutschland zurückgekehrt.

Wegen der Coronavirus-Pandemie sollen nach Angaben des Einsatzführungskommandos alle Bundeswehrangehörigen das Land verlassen, die nicht zwingend für den Betrieb des Standorts benötigt werden. Die deutschen Soldaten bilden im Kampf gegen die Terrormiliz IS Mitglieder der irakischen Armee aus.



Die USA schlossen inzwischen einen dritten Stützpunkt im Irak und übergaben die Anlage an das Militär des Landes. In dem Lager waren rund 300 US-Soldaten stationiert. Auch Frankreich hat bereits 200 Armeeangehörige aus dem Irak abgezogen.