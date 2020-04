Im Irak hat Präsident Saleh den bisherigen Geheimdienstchef Kadhemi zum neuen Ministerpräsidenten ernannt.

Es ist in dem Land bereits der dritte Anlauf in diesem Jahr, um eine stabile neue Regierung zu bilden. Im Dezember war der damalige Ministerpräsident Mahdi nach Protesten in der Bevölkerung zurückgetreten. Er ist aber seitdem noch geschäftsführend im Amt.



Der Ernennungszeremonie Kadhemis wohnten zahlreiche politische Persönlichkeiten des Irak bei, was auf eine breitere Unterstützung für den 53-Jährigen hindeuten könnte. Als Geheimdienstchef pflegte Kadhemi enge Kontakte zu den USA.