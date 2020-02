Neuer Premierminister im Irak soll der ehemalige Kommunikationsminister Allawi werden.

Darauf einigten sich die Parteien im Parlament in Bagdad, wie Korrespondenten berichten. In dem Land gibt es seit Monaten Massenproteste gegen die Regierung. Ministerpräsident Mahdi reichte deshalb im Dezember seinen Rücktritt ein. Er führt aber weiter eine Übergangsregierung an. Heute läuft eine von Präsident Saleh gesetzte Frist zur Nominierung eines neuen Premierministers aus.



Allawi gab in einer Videobotschaft bekannt, von Saleh bereits mit der Bildung einer Regierung beauftragt worden zu sein. Er versprach, die Korruption im Irak zu bekämpfen und rief die Demonstranten auf, ihren Protest fortzusetzen.