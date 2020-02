Inmitten der politischen Krise im Irak hat Präsident Saleh einen neuen Premierminister nominiert.

Er beauftragte den ehemaligen Kommunikationsminister Allawi mit der Regierungsbildung. Allawi kündigte vorgezogene Neuwahlen an und versprach, die Gewalt gegen Demonstranten aufzuklären. Er kündigte zudem an, gegen Korruption vorzugehen.



Im Irak gibt es seit Monaten Massenproteste gegen die Regierung. Die Demonstranten fordern eine Neuordnung des politischen Systems. Mindestens 500 Menschen wurden in den vergangenen Monaten von irakischen Sicherheitskräften getötet. Ministerpräsident Mahdi reichte deshalb im Dezember seinen Rücktritt ein.