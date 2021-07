Im Irak hat eine extreme Hitzewelle zu wiederholten Stromausfällen geführt.

In mehreren Teilen des Landes stiegen die Temperaturen auf über 50 Grad Celsius. In der Hauptstadt Bagdad versagten Klimaanlagen und Wasserpumpen. Hilfsorganisationen verteilten Eisblöcke zur Kühlung. Medienberichten zufolge demonstrierten in vielen Regionen des Landes die Menschen und verlangten von der Regierung, die Stromausfälle rasch zu beheben.



In Kanada, wo vor allem im Bundesstaat British Columbia ähnlich hohe Temperaturen gemessen wurden, wüten derzeit noch mehr als 130 Brände. Die Hitze lässt inzwischen aber nach. Die Regierung kündigte an, Wasser-Transporthubschrauber und Militär einzusetzen, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.