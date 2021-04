Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Bagdad mit mindestens 82 Toten hat die irakische Regierung personelle Konsequenzen gezogen.

Gesundheitsminister al-Tamimi und der Gouverneur von Bagdad wurden suspendiert. Der irakische Ministerpräsident al-Kadhimi sagte, die Brandkatastrophe sei auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. Er ordnete eine Untersuchung an. Der Krankenhausdirektor und mehrere seiner Mitarbeiter wurden festgenommen.



Der Brand in dem Hospital für Covid-19-Patienten hatte sich am Samstag Abend ereignet. Die meisten Opfer erlitten nach Angaben von Ärzten schwere Verbrennungen, andere erstickten durch Rauchgas. Neben den Toten gab es 110 Verletzte. Ausgelöst wurde das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen durch die Explosion einer Sauerstoffflasche auf einer Intensivstation. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.