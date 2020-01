Der Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ist mit Raketen angegriffen worden.

Nach Angaben von Sicherheitskräften wurden mehrere Personen verletzt, zudem gab es Sachschaden. Drei Raketen vom Typ Katjuscha seien in der Nähe des Warenterminals eingeschlagen, hieß es. Wer sie abfeuerte, ist unklar.



Im Irak gibt es immer wieder Raketenangriffe durch die radikal-islamische Miliz Kataib Hisbollah. Die US-Armee hatte deshalb zuletzt Stellungen der Islamisten in dem Land und in Syrien bombardiert. Aufgebrachte anti-amerikanische Demonstranten griffen daraufhin die US-Botschaft in Bagdad an.