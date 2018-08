Im Irak sind eine Deutsche und ein Franzose zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden.

Ein Gericht in Bagdad befand die 22-jährige Frau und den 55-jährigen Mann für schuldig, sich der Terrormiliz IS angeschlossen zu haben. Die verurteilte deutsche Staatsbürgerin war bereits zuvor mit einer Gefängnisstrafe belegt worden wegen illegaler Einreise in den Irak.



Gegen den heutigen Urteilsspruch kann Beschwerde eingelegt werden. Die Botschaften Deutschlands und Frankreichs beobachten das juristische Verfahren.