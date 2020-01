In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der hochgesicherten sogenannten "Grünen Zone" zwei Geschosse eingeschlagen.

Nach Angaben des irakischen Militärs wurde zudem der Luftwaffenstützpunkt Balad der irakischen Streitkräfte, auf dem auch US-Soldaten stationiert sind, mit zwei Raketen angegriffen. Er liegt etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Es habe keine Opfer gegeben, hieß es. In der "Grünen Zone" in Bagdad befinden sich die US-Botschaft sowie Ministerien und das Parlament. Die US-Vertretung war am Dienstag von tausenden pro-iranischen Demonstranten überfallen worden.



Die USA hatten später in der Nähe des Bagdader Flughafens mit einem gezielten Angriff den General der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Soleimani, getötet. Die Führung in Teheran kündigte Vergeltung an. Im Irak forderten zehntausende Menschen bei einem Trauerzug für Soleimani Rache. Die pro-iranischen Hisbollah-Brigaden im Irak riefen die irakischen Truppen und Sicherheitskräfte auf, sich von US-Soldaten auf Stützpunkten fernzuhalten.