Die im Irak verschleppte deutsche Kuratorin Hella Mewis ist wieder in Freiheit.

Das irakische Militär erklärte, Sicherheitskräfte hätten eingegriffen und die Entführung beendet. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die mit Mewis befreundete Aktivistin Sirka Sarsam bestätigte der Nachrichtenagentur dpa die Befreiung.



Mewis war am vergangenen Montag in der irakischen Hauptstadt Bagdad von bewaffneten Männern auf der Straße überfallen und in einem Auto verschleppt worden. Sie hatte im Irak an Kulturprojekten mitgewirkt und auch für das dortige Goethe-Institut gearbeitet. Mewis lebt seit mehreren Jahren im Irak.