Der vom Iran angekündigte große Vergeltungsangriff gegen die USA hat stattgefunden: Auf zwei Militärbasen im Irak mit amerikanischen Soldaten schlugen zahlreiche Raketen ein. Berichte über mögliche Opfer gibt es noch nicht.

Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte, wurden der Luftwaffenstützpunkt Ain-al-Assad im Zentrum des Landes und eine Basis in Erbil in der irakischen Kurdenregion attackiert. Das Weiße Haus in Washington erklärte, Präsident Trump sei über den Angriff informiert worden und beobachte die Entwicklung.



In Ain-al-Assad sind neben amerikanischen Einheiten auch andere der US-geführten Koalition stationiert. In Erbil befinden sich auch Soldaten der Bundeswehr. Sie sind nach Angaben des deutschen Einsatzführungskommandos wohlbehalten.



Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, sie hätten den Angriff auf den Stützpunkt al-Assad durchgeführt. Es handele sich um eine Vergeltungsattacke für die Tötung ihres Generals Soleimanis, hieß es. Die Luftwaffenbasis sei vollständig zerstört worden.



Bereits am vergangenen Samstag waren der irakische Luftwaffenstützpunkt Balad und die besonders gesicherte "Grüne Zone" in Bagdad mit Raketen angegriffen worden. An beiden Orten befanden sich ebenfalls US-Soldaten oder amerikanische Diplomaten. Damals hatte es keine Opfer gegeben.

Trump verteidigt Soleimanis Tötung erneut

Trump hatte gestern abend noch einmal die gezielte Tötung Soleimanis gegen Kritik verteidigt. Dadurch sei das Leben von vielen Amerikanern gerettet worden, sagte Trump im Weißen Haus in Washington. Über die Hintergründe würden die Kongressabgeordneten informiert. Zugleich relativierte Trump seine Drohung, bei einem iranischen Vergeltungsschlag mit Angriffen auch auf Irans Kulturstätten zu reagieren. Man werde sich an geltendes Recht halten. Mit Blick auf die im Irak stationierten Truppen meinte der US-Präsident, die Soldaten sollten das Land irgendwann verlassen, aber jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür.



Am Sonntag hatte das irakische Parlament eine Resolution verabschiedet, in der der Abzug aller ausländischen Truppen gefordert wird.