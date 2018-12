Irakische Kampfflugzeuge haben Stellungen der Terrormiliz IS in Syrien angegriffen.

Ziel sei ein Treffen der IS-Führung in der Nähe der Stadt Deir Essor gewesen. An der Zusammenkunft hätten 30 Kämpfer teilgenommen. Gestern hatte die Regierung in Bagdad deutlich gemacht, dass sie das Militär wegen des angekündigten Abzugs der US-Truppen verstärkt in Syrien einsetzen werde. Der Irak befürchtet, dass IS-Kämpfer wieder über die Grenze kommen und Anschläge verüben.