Die neue irakische Regierung erwartet mehr finanzielle Hilfe aus den USA.

Das Büro des neuen Regierungschefs Kasimi teilte in Bagdad mit, Präsident Trump habe in einem Telefonat zugesagt, die bilateralen Beziehungen zu stärken und der Wirtschaft des Landes Unterstützung zukommen zu lassen. In einer Stellungnahme des Weißen Hauses in Washington war lediglich allgemein von einer Unterstützung in der Pandemie und einem gemeinsamen Interesse an einer dauerhaften Niederlage der Terrormiliz IS die Rede. Der Irak bestreitet rund 90 Prozent seiner Staatsausgaben durch den Export von Rohöl und leidet derzeit unter dem Verfall der Preise.



Der frühere Geheimdienstchef Kasimi war in der vergangenen Woche vom Parlament zum Regierungschef gewählt worden. Vorausgegangen war ein monatelanger Machtkampf über die Nachfolge des zurückgetretenen Vorgängers Mahdi.