Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist im Rahmen ihres Irak-Aufenthalts zu einem Besuch in Erbil eingetroffen.

Die CDU-Politikerin landete am Abend in der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak. Dort will sie morgen unter anderem das dortige Einsatzkontingent der Bundeswehr besuchen. In Erbil bildet die Truppe kurdische Peschmerga-Verbände im Kampf gegen die IS-Terrormiliz aus.



Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in Bagdad politische Gespräche geführt und auf dem Militärstützpunkt Tadschi nördlich der irakischen Hauptstadt bereits Bundeswehrsoldaten besucht. Sie warb erneut für eine Verlängerung des Bundestags-Mandats für den deutschen Einsatz. Dagegen gibt es Widerstände beim Koalitionspartner SPD.