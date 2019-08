Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist im Rahmen ihres Irak-Aufenthalts zu einem Besuch in Erbil eingetroffen.

Die CDU-Politikerin landete am Abend in der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak. Sie will heute unter anderem das dortige Einsatzkontingent der Bundeswehr besuchen. In Erbil bildet die Truppe kurdische Peschmerga-Verbände im Kampf gegen die IS-Terrormiliz aus.



Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in Bagdad politische Gespräche geführt und auf dem Militärstützpunkt Tadschi nördlich der irakischen Hauptstadt bereits Bundeswehrsoldaten besucht.