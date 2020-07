Wegen der mutmaßlichen Entführung einer deutschen Staatsbürgerin im Irak hat das Auswärtige Amt einen Krisenstab eingerichtet.

Außenminister Maas sagte am Rande eines Besuchs in Athen, man werde sich um den Fall kümmern und nach einer Lösung suchen, bei der die betroffene Person und ihr Wohlbefinden gesichert werden könnten. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.



Nachrichtenagenturen berichten, die Frau sei auf der Straße von Unbekannten in ein Auto gezerrt worden. Sie leitete ein Kunst-Programm in Bagdad und arbeitete zeitweise auch für das Goethe-Institut.