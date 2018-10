Im Irak ist der kurdische Politiker Barham Saleh zum neuen Präsidenten gewählt worden.

Das Parlament in Bagdad bestimmte ihn mit großer Mehrheit zum Staatschef. Das Amt ist im Irak traditionell einem Kurden vorbehalten. Deutlich mehr Einfluss auf die Politik des Landes hat allerdings der Ministerpräsident. Saleh ernannte in einer ersten Amtshandlung den schiitischen Politiker Mahdi zum geschäftsführenden Regierungschef und beauftragte ihn mit der Bildung einer neuen Regierung. Dies war bisher wegen eines Streits um angebliche Fälschungen bei der Parlamentswahl am 12. Mai verhindert worden.