Nach dem Ende der Angriffe proiranischer Demonstranten auf die US-Botschaft in Bagdad bleibt die Lage weiter angespannt.

US-Außenminister Pompeo verschob eine Reise in die Ukraine. Es ließ erklären, er wolle von Washington aus die Entwicklung verfolgen und die Sicherheit der Amerikaner im Nahen Osten garantieren. Die US-Truppen in der Region sollten nach Angaben amerikanischer Regierungsvertreter verstärkt werden.



Der Iran wiederum bestellte den Schweizer Gesandten ein, der die US-Interessen in Teheran vertritt. Anlass seien "kriegstreiberische Äußerungen" der USA, erklärte das iranische Außenministerium.



Auslöser der Proteste in Bagdad waren Luftangriffe des US-Militärs auf pro-iranische Milizen im Irak mit 25 Toten.