Nach dem Ende der Angriffe proiranischer Demonstranten auf die US-Botschaft in Bagdad bleibt die Lage weiter angespannt.

US-Außenminister Pompeo verschob eine Reise in die Ukraine. Er ließ gestern abend erklären, er wolle von Washington aus die Entwicklung verfolgen und die Sicherheit der Amerikaner im Nahen Osten garantieren. Die US-Truppen in der Region sollten nach Angaben amerikanischer Regierungsvertreter verstärkt werden.



Der Iran wiederum bestellte den Schweizer Gesandten ein, der die US-Interessen in Teheran vertritt. Anlass seien "kriegstreiberische Äußerungen" der USA, erklärte das iranische Außenministerium.



Auslöser der Proteste in Bagdad waren Luftangriffe des US-Militärs auf pro-iranische Milizen im Irak mit 25 Toten.