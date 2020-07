Die nach einer Entführung im Irak befreite deutsche Kuratorin Hella Mewis ist an die deutschen Behörden übergeben worden.

Das teilte Außenminister Maas mit. Sie sei inzwischen unter der Obhut der deutschen Botschaft in Bagdad. Die irakischen Sicherheitsbehörden hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall ein gutes Ende genommen habe.



Mewis war am vergangenen Montag von bislang unbekannten Tätern in Bagdad entführt worden. Heute morgen wurde mitgeteilt, irakische Sicherheitskräfte hätten die Frau befreit. Näheres zu den Umständen der Befreiung oder den Gründen für die Entführung wurde zunächst nicht bekannt.