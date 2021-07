Nach einem Großbrand in einem Krankenhaus im Süden des Iraks ist die Zahl der Toten auf mehr als 60 gestiegen.

Etwa 100 Menschen wurden laut Medienberichten verletzt. Das Feuer war gestern Abend in einer Isolationsstation für Covid-Patienten in einer Klinik in Nassirija ausgebrochen. Die Ursache des Unglücks ist bisher nicht bekannt. Zeugen sagten, eine Sauerstoffflasche sei explodiert.



Im April hatte es in einem Krankenhaus in Bagdad eine ähnliche Katastrophe gegeben. Dabei kamen mehr als 80 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.