Nach einem Großbrand in einem Krankenhaus im Süden des Irak hat sich die Zahl der Todesopfer auf mehr als 90 erhöht.

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur INA. Mehr als 100 weitere Menschen seien verletzt worden. Das Feuer war gestern Abend in einer Isolationsstation für Covid-Patienten in einer Klinik in Nassirija ausgebrochen. Vermutlich war eine Sauerstoffflasche explodiert.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.