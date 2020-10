Bundeskanzlerin Merkel hat dem Irak weitere Unterstütung im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zugesichert.

Der IS bleibe eine Bedrohung für die Region, sagte Merkel beim Antrittsbesuch des irakischen Ministerpräsidenten al-Kasimi in Berlin. Neben Stabilität und Sicherheit wolle man auch das wirtschaftliche Wachstum fördern.



Rund 270 Bundeswehr-Soldaten beteiligen sich derzeit an der Anti-IS-Mission. Der Bundestag werde das Mandat in der kommenden Woche verlängern, betonte die Bundeskanzlerin. Sie lobte zudem, dass al-Kasimi Reformen und vorgezogene Neuwahlen eingeleitet habe.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.