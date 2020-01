Im Irak ist erneut eine Militärbasis angegriffen worden, in der US-Einheiten stationiert sind.

Wie das amerikanische Militär gegenüber Nachrichtenagenturen bestätigte, handelt es sich um den Luftwaffenstützpunkt Ain-al-Assad im Zentrum des Landes. Dort sollen insgesamt neun Raketen eingeschlagen sein. Die Armee konnte noch keine Angaben über mögliche Opfer und Schäden machen. Wer die Raketen abschoss, ist ebenfalls unklar. Der Angriff dürfte eine Vergeltungsaktion nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA sein. Die US-Regierung hatte gestern erklärt, man bereite sich auf Angriffe in den nächsten Tagen vor.



Bereits am vergangenen Samstag waren der irakische Luftwaffenstützpunkt Balad und die besonders gesicherte "Grüne Zone" in Bagdad mit Raketen angegriffen worden. An beiden Orten befanden sich ebenfalls US-Soldaten oder amerikanische Diplomaten. Damals hatte es keine Opfer gegeben.