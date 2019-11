Im Irak hat es erneut Tote bei Protesten gegen die Regierung gegeben.

Mindestens 15 Demonstranten wurden in der Stadt Nassirija im Süden des Landes bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet, wie Agenturen meldeten. Etwa 150 Menschen wurden demnach verletzt. In der Nacht hatten Demonstranten zudem in der Stadt Nadschaf ein Konsulat des Iran gestürmt und das Gebäude in Brand gesetzt.



Seit Wochen gibt es im Irak Massenproteste, die sich gegen Korruption und den Einfluss des Nachbarlandes Iran richten. Die irakische Regierung setzte wegen der Unruhen einen Krisenstab des Militärs ein.