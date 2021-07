Im Irak sind bei einem Großbrand auf einer Corona-Station mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich in der Stadt Nasiriyya im Süden des Landes. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an, meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde.



Erst im April hatte es in der irakischen Hauptstadt Bagdad einen Brand in einer Corona-Klinik gegeben, bei dem 82 Menschen starben und mehr als 100 verletzt wurden.



Der damalige Gesundheitsminister Tamimi trat als Reaktion auf die Brandkatastrophe zurück. Als Ursache waren damals falsch gelagerte Sauerstoffflaschen angegeben worden.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.