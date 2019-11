Bei den Protesten in der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Sicherheitskräfte erstmals mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen.

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Augenzeugen und Videoaufnahmen. Mindestens vier Menschen sollen dabei getötet worden sein. Den Angaben zufolge fielen die Schüsse nahe dem Sitz des Staatsfernsehens.



Die Demonstrationen gegen die irakische Regierung hatten im Oktober begonnen. Die Menschen beklagen eine hohe Arbeitslosigkeit, Misswirtschaft und Korruption.



In der vergangenen Nacht waren bei Ausschreitungen am Rande von regierungskritischen Protesten in der Stadt Kerbela drei Menschen getötet worden.