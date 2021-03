Zum Auftakt seiner Irak-Reise hat Papst Franziskus die Bevölkerung des Krisenlandes zu Frieden aufgerufen.

Ein Wiederaufbau sei nur möglich, wenn man sich trotz aller Unterschiede als Mitglieder der einen Menschheitsfamilie sehe, sagte Franziskus in Bagdad. In seiner Rede vor Vertretern aus Politik und Zivilgesellschaft würdigte er die Vielfalt im Irak. Der Papst sprach von einer "Wiege der Zivilisation". Die verschiedenen Religionen, Kulturen und Ethnien seien eine jahrtausendealte wertvolle Ressource und kein Hindernis.



Franziskus wollte bereits im vergangenen Jahr in den Irak reisen. Das Vorhaben musste aber wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

