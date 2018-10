Mehr als fünf Monate nach der Parlamentswahl hat der Irak einen neuen Regierungschef.

Das Parlament in Bagdad stimmte in der Nacht für den schiitischen Politiker Abdel Mahdi. Danach legten er und 14 Minister ihren Amtseid ab. Wichtige Schlüsselposten im Kabinett bleiben zunächst unbesetzt. Dazu gehören die Führung des Innenministeriums sowie die Ressorts Verteidigung und Justiz.



Die Iraker hatten am 12. Mai ein neues Parlament gewählt. Die Regierungsbildung zog sich danach aber über Monate hin. Abdel Mahdi wird Nachfolger des bisherigen Ministerpräsidenten al-Abadi.