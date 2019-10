Im Irak hat es weitere Tote bei regierungskritischen Protesten gegeben.

In der Hauptstadt Bagdad eröffnete die Polizei das Feuer auf Demonstranten und erschoss 19 von ihnen; es gab rund 40 Verletzte. Sie setzte zudem Tränengas gegen die Teilnehmer ein. Proteste gab es in mehreren Stadtteilen, darunter auf dem zentralen Tahrir-Platz.



Zuvor hatte die irakische Regierung von bislang mehr als 90 Toten und 4.000 Verletzten seit Beginn der Proteste am vergangenen Dienstag gesprochen. Die Kundgebungen in Bagdad und im Süden des Landes richten sich gegen die Regierung, die für Armut und Korruption verantwortlich gemacht wird.