US-Außenminister Pompeo hat an die irakische Regierung appelliert, auf die Forderung der seit Wochen protestierenden Demonstranten einzugehen.

Er erklärte in Washington, die Führung in Bagdad sollte den legitimen Forderungen der Iraker Gehör schenken. Zudem werde Berichten über Polizeigewalt nicht in ausreichendem Maß nachgegangen. Pompeo rief alle Seiten zur Gewaltlosigkeit auf.



Die Massenproteste gegen die Regierung im Irak gingen auch gestern weiter. Mehrere hunderttausend Demonstranten prangerten Korruption an und forderten die Schaffung von Arbeitsplätzen. Nach Angaben von Augenzeugen soll auf dem zentralen Tahrir-Platz in Bagdad erneut ein Mensch getötet worden sein. Die Zahl der Toten seit Beginn der Proteste Anfang Oktober wird mit mehr als 250 angegeben.