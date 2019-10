Im Irak hat Präsident Saleh die Schüsse der Sicherheitskräfte auf regierungskritische Demonstranten verurteilt.

Polizei und Armee müssten die Rechte aller Iraker wahren, sagte er in einer Fernsehansprache. Er rief das Parlament auf, Reformen auf den Weg zu bringen und unter anderem das Wahlrecht zu ändern. Zuvor hatte bereits die Armeeführung eingeräumt, dass das Militär unverhältnismäßige Gewalt gegen die Demonstranten ausgeübt habe. Die verantwortlichen Offiziere würden zur Rechenschaft gezogen, hieß es.



Seit Beginn der Proteste am vergangenen Dienstag wurden nach Regierungsangaben mehr als 100 Demonstranten und acht Sicherheitskräfte getötet. Es gab demnach mehr als 6.000 Verletzte. Die Demonstrationen gehen vor allem von jungen Irakern aus. Sie richten sich gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die verbreitete Korruption sowie die mangelhafte Strom- und Wasserversorgung im Land. Auch heute gab es in der Hauptstadt Bagdad wieder Proteste, die diesmal aber offenbar gewaltfrei verliefen.