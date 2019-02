Der irakische Präsident Saleh wehrt sich gegen Äußerungen von US-Präsident Trump über den Auftrag der amerikanischen Soldaten im Land.

Saleh sagte in der Hauptstadt Bagdad, Trump habe nicht um Erlaubnis gefragt, dass die US-Soldaten vom Irak aus das Nachbarland Iran beobachten sollten. Der offizielle Auftrag sei die Bekämpfung des Terrorismus.



Trump hatte gestern in einem Interview mit dem Sender CBS erklärt, er wolle in der Lage sein, Iran im Auge zu behalten. Man wolle wissen, ob es dort Ärger gebe oder ob jemand Atomwaffen oder andere Dinge baue.