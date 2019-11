Der irakische Premierminister Mahdi hat seinen Rücktritt angekündigt.

Wie das Büro des Regierungschefs mitteilte, will Mahdi so den Weg für eine neue Führung des Landes freimachen. Zudem wolle er verhindern, dass der Irak in weitere Gewalt und Chaos abgleite. Mahdi reagierte damit auf die seit Wochen anhaltenden Proteste gegen die Regierung. Die Demonstranten werfen ihr unter anderem Korruption vor und kritisieren einen zu großen Einfluss des Nachbarlandes Iran.