Im Irak haben Tausende Menschen versucht, die Botschaft der USA zu stürmen.

Sie kritisierten nach Angaben von Korrespondenten die amerikanischen Luftangriffe vom Wochenende mit 25 Toten und riefen "Nieder mit den USA". Die Menschen hatten zuvor an Beerdigungen für die Getöteten teilgenommen und waren dann gemeinsam zum Botschaftsgebäude in Bagdad gezogen.



Die USA hatten am Sonntag fünf Einrichtungen der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah im Irak und in Syrien bombardiert. Die Regierung in Bagdad kritisierte die Bombardements als Verletzung der nationalen Souveränität.