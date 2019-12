Nach den tödlichen Schüssen auf Demonstrierende in Bagdad sind erneut Tausende Menschen auf die Straßen gegangen.

In der irakischen Hauptstadt versammelten sich zahlreiche Menschen in der Nähe des angegriffenen Protestlagers. Sie gedachten der mindestens 17 Demonstrierenden, die gestern von Unbekannten getötet worden waren. Auf dem Khilani-Platz hatten Unbekannte aus Autos heraus in die Menge gefeuert. Auch in den südirakischen Städten Nasirijah und Diwanijah fanden Kundgebungen statt.