Nach mehreren Raketenangriffen auf US-Ziele im Irak ist nun auch das Gelände der amerikanischen Botschaft in der Hauptstadt Bagdad direkt getroffen worden.

Der geschäftsführende Ministerpräsident Mahdi bestätigte den Angriff. Laut irakischen Medienberichten wurden mindestens drei Menschen verletzt.



Die Lage im Irak ist seit der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen US-Luftangriff in Bagdad angespannt.



In den vergangenen Wochen gab es Raketenangriffe auf mehrere Militärstützpunkte, in denen sich auch Soldaten der US-Armee aufhielten. Der Verdacht richtete sich meist gegen schiitische Milizen, die mit dem Iran verbündet sind.