In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mehrere Raketen in Richtung der US-Botschaft abgefeuert worden.

Wie das irakische Militär und ausländische Journalisten übereinstimmend berichten, schlugen drei Raketen nahe der diplomatischen Vertretung in der hoch gesicherten Grünen Zone ein, zwei weitere in Wohngebieten. Ein Raketenabwehrsystem konnte demnach einen Einschlag in das Botschaftsgebäude verhindern. Tote gab es nach Angaben der irakischen Sicherheitskräfte nicht. Ein Iraker wurde verletzt.



Seit Oktober letzten Jahres wurden im Irak dutzende Raketen- und Bombenangriffe auf ausländische Einrichtungen verübt. Wiederholt hatte die US-Regierung pro-iranische Milizen dafür verantwortlich gemacht. Im Januar jährt sich der tödliche US-Luftangriff auf den iranischen Spitzengeneral Soleimani. Aus Angst vor einem Vergeltungsschlag hatten die USA bereits mehrere Mitarbeiter aus der Botschaft in Bagdad abgezogen.

