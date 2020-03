Bei einem Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt im Irak sind nach offiziellen Angaben drei Soldaten getötet worden.

Dabei handele es sich um zwei Amerikaner und einen Briten; zwölf weitere Soldaten seien verletzt worden, teilte die US-geführte Koalition gegen die Terrormiliz IS mit. Demnach schlugen auf der Armeebasis in Tadschi nahe der Hauptstadt Bagdad 18 Katjuscha-Raketen ein. Wer hinter dem

Angriff stecke, sei bislang nicht bekannt. Das irakische Präsidialamt verurteilte die Tat als Angriff auf die Sicherheit des Landes.



In den vergangenen Monaten wurden mehr als 20 Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak verübt. Die US-Regierung macht pro-iranische Gruppierungen dafür verantwortlich.