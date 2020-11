Die irakische Hauptstadt Bagdad ist am Abend Ziel mehrerer Angriffe geworden.

Nach Angaben der Armee wurden vier Raketen auf die US-Botschaft abgefeuert; drei weitere schlugen an anderen Orten ein. Die Rede ist von einem Todesopfer und mehreren Verletzten. Die amerikanische Vertretung liegt in der hochgesicherten so genannten Grünen Zone von Bagdad.

