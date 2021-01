Die Sicherheitskräfte im Irak haben einen hochrangigen Kommandeur der Terrormiliz IS getötet.

Premierminister Al-Kadhimi erklärte, man habe bei einer Geheimdienstoperation nahe Kirkuk den selbsterklärten Anführer des IS im Irak, Al-Issawi, ausgeschaltet. Dieser habe sich selbst auch als stellvertretender Kalif des Islamischen Staats bezeichnet.



Trotz der Niederlage des IS im Irak und in Syrien sind dessen Anhänger weiter aktiv. Zuletzt hatte die Terrorgruppe die Verantwortung für den Anschlag in der vergangenen Woche in Bagdad mit 32 Toten übernommen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.