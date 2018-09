Nach tagelangen Unruhen in Basra hat sich der geschäftsführende irakische Ministerpräsident al-Abadi in der Hafenstadt im Süden des Landes über die Lage informiert.

Der Sender al-Iraqiya zitierte ihn mit den Worten, ein Konsulat oder eine andere diplomatische Einrichtung anzugreifen, könne nicht hingenommen werden. Randalierer hatten unter anderem das iranische Konsulat in Basra in Brand gesetzt. Bei den Ausschreitungen wurden in der letzten Woche nach offiziellen Angaben 15 Menschen getötet und 120 verletzt.



Die Kundgebungen richteten sich gegen Korruption und Misswirtschaft. Zuletzt hatten Stromausfälle und die Verschmutzung des Trinkwassers für große Verärgerung gesorgt. 30.000 Einwohner erkrankten, nachdem sie das Wasser getrunken hatten.