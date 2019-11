Im Irak hat Ministerpräsident Mahdi nach Massendemonstrationen eine Rückkehr zur Normalität gefordert.

Straßensperren müssten aufgehoben und Märkte, Fabriken, Schulen und Universitäten wieder geöffnet werden, sagte er. Die Proteste hätten die Ölwirtschaft des Landes bereits jetzt Milliarden Dollar gekostet.



Zehntausende waren in den vergangenen Tagen in Bagdad und im Süden des Landes gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Sie machen die politische Führung unter anderem für die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechte Infrastruktur verantwortlich. Außerdem werfen sie ihr vor, den Ölreichtum des Landes zu verschwenden und bestechlich zu sein. Auch gestern blockierten Demonstranten wieder mehrere Straßen in Bagdad.



Seit Anfang Oktober wurden bei den Protesten mehr als 250 Menschen getötet. Die Polizei setzte auch scharfe Munition gegen die Demonstranten ein. Der irakische Präsident Salih hat angekündigt, einer vorgezogenen Neuwahl zuzustimmen, sobald ein neues Wahlgesetz vorliegt.