Papst Franziskus hat seine Irak-Reise beendet.

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wurde in Bagdad von Staatspräsident Salih verabschiedet. Franziskus wird am Nachmittag in Rom zurück erwartet.



Gestern hatte er mit Tausenden Gläubigen eine Messe in Erbil gefeiert. Erbil ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Sie war für viele Christen ein Zufluchtsort, als die Terrormiliz IS in der Region vorrückte. Bei seinem knapp viertägigen Besuch im Irak war der Papst auch mit dem schiitischen Großajatollah Al-Sistani zusammengekommen und trat mehrmals für interreligiöse Verständigung ein. Mit deutlichen Worten verurteilte er hingegen Gewalt und Terror im Namen der Religion.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.