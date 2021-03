Papst Franziskus ist nach seiner viertägigen Irak-Reise zurück in Rom.

Kurz vor seiner Ankunft am Mittag schickte das Kirchenoberhaupt ein Grußtelegramm an den italienischen Staatspräsidenten Mattarella. Er habe sich im Irak mit Christen und Vertretern anderer Religionen getroffen, um sein Engagement für einen "Weg des Dialogs und der Eintracht" zu vertiefen, hieß es darin.



Franziskus ist der erste Papst, der den Irak besuchte. Er hielt sich seit Freitag in dem islamisch geprägten Krisenstaat auf, um mehrere Teile des Landes zu besuchen. Dabei trat er mehrmals für interreligiöse Verständigung ein. Mit deutlichen Worten verurteilte er Gewalt und Terror im Namen der Religion.

Gestern hatte er mit Tausenden Gläubigen eine Messe in Erbil gefeiert. Erbil ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Sie war für viele Christen ein Zufluchtsort, als die Terrormiliz IS in der Region vorrückte.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.