Bei erneuten Protesten gegen die Regierung sind im Irak mindestens acht Menschen getötet worden.

In der Hauptstadt Bagdad starben nach Angaben der irakischen Menschenrechtskommission zwei Menschen, als Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen die Protestierenden vorgingen. Hunderte weitere sollen verletzt worden sein. In der Stadt Nasirijah im Süden des Landes gab es laut Polizei und Sicherheitskräften fünf Tote. Dort soll den Angaben zufolge scharfe Munition gegen die Demonstranten eingesetzt worden sein. In Samawa starb ein Demonstrant an Brandverletzungen, nachdem mehrere Parteibüros angezündet worden waren.



Die Proteste im Irak richten sich unter anderem gegen Korruption, die hohe Arbeitslosigkeit und häufige Stromausfälle.