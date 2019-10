Im Irak ist es den zweiten Tag in Folge zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.

In der Stadt Nassirija wurden jüngsten Angaben zufolge vier Menschen getötet. Die Opfer hätten Schusswunden erlitten. Damit sind bei den Kundgebungen seit gestern landesweit bereits neun Menschen ums Leben gekommen. In Bagdad feuerten Polizisten bei den Protesten gegen Korruption und Arbeitslosigkeit in die Luft und setzten Tränengas ein. Auch in den Städten Nadschaf und Basra gingen Menschen auf die Straßen. Die Demonstranten hatten sich unter anderem über soziale Netzwerke zu Protesten verabredet. Inzwischen soll in einigen Teilen des Irak der Zugang zum Internet blockiert worden sein.