Im Irak sind Sicherheitskräfte gegen Regierungsgegner vorgegangen.

Medienberichten zufolge kam es in der Hauptstadt Bagdad und in anderen Städten zu Zusammenstößen mit Demonstranten. Im Zentrum von Bagdad lösten Spezialkräfte Protestlager auf. Plätze, Straßen und Brücken wurden geräumt. Nach unbestätigten Meldungen gab es in der Stadt Nassirija mehrere Tote. Zuvor hatte der als einflussreich geltende schiitische Prediger al-Sadr seine Anhänger aufgerufen, ihren Protest zu beenden.



Im Irak kommt es seit Oktober immer wieder zu Protesten gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption. Die Demonstrationen führten zum Rücktritt von Ministerpräsident Mahdi.