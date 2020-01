Die Bundesregierung plant aus Sicherheitsgründen einen vorübergehenden Abzug von Teilen der deutschen Truppen aus dem Irak. Die Soldatinnen und Soldaten werden zunächst nach Jordanien und Kuwait verlegt.

Das Vorhaben betreffe insbesondere die Standorte Bagdad und Tadschi. Außenminister Maas sagte im ZDF: "Diese Verlegung wird jetzt in den nächsten Stunden stattfinden und wir werden in den nächsten Tagen entscheiden - nach den Gesprächen mit der irakischen Regierung, aber auch nach den Gesprächen mit unseren Partnern in der Anti-IS-Koalition, mit unseren Verbündeten der Nato - wie wir weiter verfahren werden."

"Richtiger Schritt"

Der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss, Kiesewetter, sprach im Deutschlandfunk von einem richtigen Schritt (Audio-Link). Mit der Aussetzung der Beratungsmission erhalte die irakische Regierung Zeit, sich zu entscheiden. Nach seinen Angaben werden gut 30 der insgesamt rund 120 Soldaten der Beratungsmission vorübergehend in Jordanien und Kuwait stationiert. Kiesewetter ergänzte, falls alle ausländischen Truppen den Irak verlassen müssten, hätte dies dramatische Folgen für die Stabilität des Landes. Das Parlament in Bagdad hatte den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert.

"Keine Entscheidung" über US-Abzug

Das US-Verteidigungsministerium wiederum wies Angaben eines Generals über einen Abzug amerikanischer Truppen aus dem Irak zurück. Es sei keine Entscheidung getroffen worden, ein entsprechendes Schreiben sei lediglich ein Entwurf gewesen.



Der General hatte in Bagdad in einem Schreiben an die irakische Armeeführung angekündigt, die von den USA geführte Anti-IS-Militärkoalition wolle aus dem Land abziehen und werde den Schritt in den kommenden Wochen vorbereiten. Jetzt erklärte der amerikanische Generalstabschef Milley, dieses Schreiben sei ein Entwurf gewesen, der versehentlich an die Öffentlichkeit gelangt sei.