Bei Ausschreitungen nach einer Demonstration in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat es einen Toten gegeben. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Auch bei Protesten im Süden des Irak gab es einen Toten.

Die Sicherheitskräfte waren in der Hauptstadt mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Teilnehmer einer Kundgebung vorgegangen. Augenzeugen berichteten, die Polizisten hätten am Tahrir-Platz auch in die Luft geschossen, um die Proteste aufzulösen. Unter den Verletzten sind nach Angaben des irakischen Gesundheitsministeriums 40 Polizisten.

Einer der korruptesten Staaten der Welt

Die Demonstration mit mehr als tausend Teilnehmern richtete sich gegen Arbeitslosigkeit und Korruption, aber auch gegen chronische Engpässe bei der Strom- und Wasserversorgung. Es war die größte Kundgebung in Bagdad seit Oktober 2018. Damals kam der heutige Regierungschef Adel Abdel Mahdi ins Amt. Medienberichten zufolge gingen auch in anderen Städten des Landes Menschen auf die Straßen.



Der Irak belegt auf einer Skala der Organisation Transparency International den zwölften Platz unter den korruptesten Staaten weltweit. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Saddam Hussein durch eine von den USA angeführte Militärkoalition verschwanden nach offiziellen Statistiken umgerechnet mindestens 410 Milliarden Euro in den Taschen zwielichtiger Politiker und Geschäftsleute.